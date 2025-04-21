Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 110 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
102,76
Економія при броні: -13,71 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
100,24
Економія при броні: -3,91 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
98,00
Економія при броні: -9,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
102,16
Економія при броні: -8,77 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
102,38
Економія при броні: -8,99 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
95,90
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
95,90
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
102,43
Економія при броні: -15,19 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
101,78
Економія при броні: -16,37 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
104,72
Економія при броні: -19,31 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
98,00
Економія при броні: -9,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак