Київ (адресу не вказано)
Доступно в 800 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
95,90
Економія при броні: -2,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
103,76
Економія при броні: -17,29 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
91,61
Економія при броні: -13,92 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
99,99
Економія при броні: -13,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
100,02
Економія при броні: -13,10 грн