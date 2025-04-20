Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 162 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
104,03
Економія при броні: -19,74 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
103,03
Економія при броні: -16,43 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
102,31
Економія при броні: -18,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
100,85
Економія при броні: -14,25 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
103,75
Економія при броні: -17,15 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
103,08
Економія при броні: -16,48 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
104,52
Економія при броні: -19,53 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
98,00
Економія при броні: -11,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
102,26
Економія при броні: -17,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
103,58
Економія при броні: -18,59 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
98,00
Економія при броні: -11,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
104,53
Економія при броні: -15,07 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
97,90
Економія при броні: -11,30 грн