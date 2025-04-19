Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 262 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
102,06
Економія при броні: -13,94 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
101,75
Економія при броні: -13,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
101,70
Економія при броні: -5,97 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
98,00
Економія при броні: -7,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
97,90
Економія при броні: -7,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
104,66
Економія при броні: -16,21 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
104,45
Економія при броні: -17,54 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
95,90
Економія при броні: -5,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
101,01
Економія при броні: -12,56 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
101,38
Економія при броні: -12,93 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
103,08
Економія при броні: -16,24 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
103,08
Економія при броні: -16,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
102,49
Економія при броні: -15,55 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
101,95
Економія при броні: -15,55 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак