Київ
Фармадекс (Farmadex)

Фармадекс (Farmadex)

Чернігів (адресу не вказано)
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Доступно в 80 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
98,00
Економія при броні: -3,80 грн
94,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
84,40 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
98,05
Економія при броні: -2,94 грн
95,11 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
78,38 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
95,90
Економія при броні: -1,70 грн
94,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
97,90
Економія при броні: -3,70 грн
94,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
103,97
Економія при броні: -15,02 грн
88,95 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
93,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
103,64
Економія при броні: -6,33 грн
97,31 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
92,44 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
83,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
100,69
Економія при броні: -16,42 грн
84,27 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
95,90
Економія при броні: -1,70 грн
94,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
94,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
99,06
Економія при броні: -13,03 грн
86,03 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
84,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
101,50
Економія при броні: -8,01 грн
93,49 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
86,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
98,00
Економія при броні: -3,80 грн
94,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
99,78
Економія при броні: -13,71 грн
86,07 грн
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