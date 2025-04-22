Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 80 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
98,00
Економія при броні: -3,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
98,05
Економія при броні: -2,94 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
95,90
Економія при броні: -1,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
97,90
Економія при броні: -3,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
103,97
Економія при броні: -15,02 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
103,64
Економія при броні: -6,33 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
100,69
Економія при броні: -16,42 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
95,90
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
99,06
Економія при броні: -13,03 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
101,50
Економія при броні: -8,01 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
98,00
Економія при броні: -3,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Фармадекс краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
99,78
Економія при броні: -13,71 грн