Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 125 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
368,10
Економія при броні: -33,10 грн
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
493,00
Економія при броні: -54,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
385,97
Економія при броні: -63,24 грн
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
530,45
Економія при броні: -63,60 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
356,51
Економія при броні: -17,69 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
356,80
Економія при броні: -9,00 грн
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
378,00
Економія при броні: -46,00 грн
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
493,00
Економія при броні: -59,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
405,58
Економія при броні: -14,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
393,40
Економія при броні: -45,60 грн
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
527,80
Економія при броні: -69,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
416,11
Економія при броні: -64,78 грн
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
544,22
Економія при броні: -84,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
352,53
Економія при броні: -30,42 грн
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
507,19
Економія при броні: -81,23 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
364,49
Економія при броні: -29,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
532,40
Економія при броні: -65,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
419,50
Економія при броні: -97,07 грн
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
547,41
Економія при броні: -80,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
533,89
Економія при броні: -21,38 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
408,47
Економія при броні: -16,18 грн
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
533,02
Економія при броні: -21,01 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
542,53
Економія при броні: -76,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
409,62
Економія при броні: -67,03 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
3.4 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм