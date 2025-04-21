Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 78 аптеках у Вінниця
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
393,40
Економія при броні: -40,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
412,73
Економія при броні: -62,83 грн
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
539,80
Економія при броні: -68,46 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
408,80
Економія при броні: -58,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
374,70
Економія при броні: -22,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
374,71
Економія при броні: -17,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
390,01
Економія при броні: -32,99 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
374,70
Економія при броні: -22,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
390,57
Економія при броні: -33,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
417,68
Економія при броні: -60,35 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
374,70
Економія при броні: -22,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
374,70
Економія при броні: -22,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
374,70
Економія при броні: -22,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
357,11
Економія при броні: -22,42 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм