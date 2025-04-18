Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 194 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
419,13
Економія при броні: -80,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
406,36
Економія при броні: -58,40 грн
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
531,48
Економія при броні: -19,04 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
407,62
Економія при броні: -70,45 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
418,23
Економія при броні: -81,06 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
386,75
Економія при броні: -50,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
409,03
Економія при броні: -64,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
413,08
Економія при броні: -22,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
413,71
Економія при броні: -69,18 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
408,80
Економія при броні: -51,30 грн
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
470,36
Економія при броні: -18,18 грн