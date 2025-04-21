Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 85 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
412,45
Економія при броні: -26,29 грн
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
526,46
Економія при броні: -24,83 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
408,96
Економія при броні: -43,14 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
393,40
Економія при броні: -35,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
380,19
Економія при броні: -35,19 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
410,57
Економія при броні: -53,56 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
393,40
Економія при броні: -35,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
363,19
Економія при броні: -23,16 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
396,93
Економія при броні: -62,49 грн
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
545,51
Економія при броні: -63,15 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
400,03
Економія при броні: -83,98 грн
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
549,77
Економія при броні: -67,41 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
393,40
Економія при броні: -35,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
539,60
Економія при броні: -80,33 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
393,40
Економія при броні: -35,20 грн
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
514,30
Економія при броні: -53,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
403,79
Економія при броні: -20,03 грн