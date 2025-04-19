Львів (адресу не вказано)
Доступно в 101 аптеках у Львів
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Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
418,47
Економія при броні: -74,24 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
393,40
Економія при броні: -43,70 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
413,40
Економія при броні: -55,76 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
393,40
Економія при броні: -43,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
514,30
Економія при броні: -52,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
491,02
Економія при броні: -38,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
393,40
Економія при броні: -43,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
393,40
Економія при броні: -43,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
393,40
Економія при броні: -43,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
415,75
Економія при броні: -82,61 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 47
1.2 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм