Київ (адресу не вказано)
Доступно в 575 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
489,80
Економія при броні: -13,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
374,74
Економія при броні: -41,07 грн
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
489,83
Економія при броні: -74,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
416,46
Економія при броні: -71,15 грн
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
544,69
Економія при броні: -111,45 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
374,74
Економія при броні: -56,96 грн
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
489,83
Економія при броні: -74,45 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
413,24
Економія при броні: -75,08 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
409,74
Економія при броні: -64,33 грн
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
509,83
Економія при броні: -38,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
548,49
Економія при броні: -114,57 грн