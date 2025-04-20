Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 130 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
413,40
Економія при броні: -69,02 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
514,57
Економія при броні: -27,34 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
410,65
Економія при броні: -65,82 грн
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
503,67
Економія при броні: -16,01 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
392,33
Економія при броні: -48,02 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
409,62
Економія при броні: -65,31 грн
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
509,68
Економія при броні: -22,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
522,01
Економія при броні: -34,24 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
346,30
Економія при броні: -1,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
517,31
Економія при броні: -29,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
419,57
Економія при броні: -27,58 грн
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
474,01
Економія при броні: -31,32 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
405,65
Економія при броні: -67,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
417,76
Економія при броні: -26,47 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
416,78
Економія при броні: -25,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
353,93
Економія при броні: -15,15 грн
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
509,20
Економія при броні: -21,42 грн