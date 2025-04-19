Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 172 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
411,00
Економія при броні: -52,52 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
410,33
Економія при броні: -51,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
420,43
Економія при броні: -29,37 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
514,30
Економія при броні: -81,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
411,08
Економія при броні: -63,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
359,79
Економія при броні: -14,83 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
417,21
Економія при броні: -69,25 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
395,09
Економія при броні: -64,02 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
416,50
Економія при броні: -69,07 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
372,56
Економія при броні: -28,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
375,52
Економія при броні: -31,17 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
386,64
Економія при броні: -53,87 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
415,91
Економія при броні: -24,26 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
352,76
Економія при броні: -12,49 грн