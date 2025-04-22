Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 63 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
417,33
Економія при броні: -86,44 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
393,40
Економія при броні: -37,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
418,55
Економія при броні: -61,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
412,61
Економія при броні: -81,72 грн
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
513,40
Економія при броні: -25,61 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
393,40
Економія при броні: -37,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
408,92
Економія при броні: -78,35 грн
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
484,87
Економія при броні: -20,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
417,29
Економія при броні: -78,02 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
406,91
Економія при броні: -15,83 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
396,07
Економія при броні: -23,81 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Ксилат® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм