Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
248,15
Економія при броні: -15,15 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
266,46
Економія при броні: -22,71 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
255,84
Економія при броні: -22,84 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
248,15
Економія при броні: -15,15 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
242,96
Економія при броні: -6,96 грн
В містах поряд
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Нікополь, вул. Електрометалургів, 9
66.1 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
267,14
Економія при броні: -44,37 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Нікополь, вул. Електрометалургів, 20
66.4 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Нікополь, просп. Трубників, 40
67.4 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
267,14
Економія при броні: -13,32 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Нікополь, просп. Трубників, 85
67.9 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
68.6 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
69.6 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
257,70
Економія при броні: -15,89 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
71.4 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
247,94
Економія при броні: -17,06 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 4
72.6 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Дніпро, вул. Калинова, 87-С
74.2 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д
78.7 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
271,65
Економія при броні: -47,77 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-Д
78.8 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Покров, вул. Медична, 19-А/1
81.8 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 1/1-А
90.3 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм