Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
267,21
Економія при броні: -13,34 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
3.4 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
3.7 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
251,58
Економія при броні: -10,22 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
3.7 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
268,13
Економія при броні: -15,09 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
4.4 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
268,36
Економія при броні: -15,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Одеса, вул. Канатна, 72
4.8 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
263,47
Економія при броні: -9,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 57
5.0 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
266,25
Економія при броні: -31,75 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
5.0 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 33-А
5.4 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
237,43
Економія при броні: -13,85 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 49
5.9 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
266,65
Економія при броні: -13,34 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Добровольців, 10/6
6.2 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 28/1
6.3 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
270,48
Економія при броні: -47,71 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 15
6.4 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Адмірал
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
6.8 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1-А
7.0 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Судобудівельна, 1
7.1 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
7.3 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
266,58
Економія при броні: -13,04 грн