Київ
Орнігіл® (Ornigil®)

Орнігіл® (Ornigil®)

Львів (адресу не вказано)
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Доступно в 6 аптеках у Львів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
268,69
Економія при броні: -40,27 грн
228,42 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
255,80
Економія при броні: -24,50 грн
231,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
2.1 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
225,00 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
2.3 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
255,80 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 6
2.4 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
255,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
262,95 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 6
15.8 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
255,80
Економія при броні: -26,50 грн
229,30 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 7
15.9 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
245,50 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Городок, вул. Коцюбинського, 18
27.1 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
238,90 грн
Пульс
Відчинено
Цілодобово
Буськ, вул. Львівська, 77
43.2 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
232,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Мостиська, пл. Ринок, 15
62.2 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
255,80
Економія при броні: -26,50 грн
229,30 грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Золочів, вул. Коновальця Євгена, 48
63.0 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
255,80
Економія при броні: -26,50 грн
229,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Золочів, вул. Пачовського, 1
63.3 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
255,80
Економія при броні: -26,50 грн
229,30 грн
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Івасюка Володимира, 2
63.3 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
268,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 2-В
63.4 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
264,74
Економія при броні: -11,07 грн
253,67 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Золочів, вул. Пушкіна, 1
63.5 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
255,80
Економія при броні: -26,50 грн
229,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
63.5 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
263,29
Економія при броні: -9,56 грн
253,73 грн
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Пушкіна, 1
63.5 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
268,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 2
63.6 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
221,38 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
64.5 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
255,80
Економія при броні: -26,50 грн
229,30 грн
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