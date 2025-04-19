Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Львів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
268,69
Економія при броні: -40,27 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
255,80
Економія при броні: -24,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
2.1 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
2.3 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 6
2.4 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 6
15.8 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
255,80
Економія при броні: -26,50 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 7
15.9 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Городок, вул. Коцюбинського, 18
27.1 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Пульс
Буськ, вул. Львівська, 77
43.2 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Мостиська, пл. Ринок, 15
62.2 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
255,80
Економія при броні: -26,50 грн
Подорожник
Золочів, вул. Коновальця Євгена, 48
63.0 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
255,80
Економія при броні: -26,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Золочів, вул. Пачовського, 1
63.3 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
255,80
Економія при броні: -26,50 грн
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Івасюка Володимира, 2
63.3 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 2-В
63.4 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
264,74
Економія при броні: -11,07 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Золочів, вул. Пушкіна, 1
63.5 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
255,80
Економія при броні: -26,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
63.5 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
263,29
Економія при броні: -9,56 грн
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Пушкіна, 1
63.5 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 2
63.6 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
64.5 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
255,80
Економія при броні: -26,50 грн