Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. 30 Років Перемоги, 1
6.1 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
7.5 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 41-А
12.8 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
269,13
Економія при броні: -15,41 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 1-Б
21.0 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Е
30.5 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
42.7 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Покров, вул. Медична, 19-А/1
61.0 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Новий Буг, вул. Харчука, 5-А
69.0 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 5
69.5 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
69.7 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 49
78.8 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нікополь, просп. Трубників, 85
81.4 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Нікополь, просп. Трубників, 40
82.2 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
269,15
Економія при броні: -15,45 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Нікополь, вул. Електрометалургів, 9
84.0 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
267,11
Економія при броні: -44,34 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Нікополь, вул. Електрометалургів, 20
84.9 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 84
90.2 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Компаніївка, вул. Вишнева, 11-В
95.3 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Привокзальна, 4-Б/4-Н
103.2 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
267,14
Економія при броні: -13,26 грн