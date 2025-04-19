Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Дніпро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
259,96
Економія при броні: -18,05 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 4
3.8 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
6.6 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
8.5 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
245,87
Економія при броні: -15,71 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 87-С
9.1 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-Д
21.5 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д
21.8 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
267,29
Економія при броні: -43,41 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.6 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
255,84
Економія при броні: -22,84 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 1/1-А
65.4 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
67.8 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 49
69.9 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
70.0 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
269,41
Економія при броні: -25,66 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
70.7 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
70.9 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
248,15
Економія при броні: -4,15 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
77.6 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
248,15
Економія при броні: -15,15 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
78.1 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
242,96
Економія при броні: -6,96 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
82.1 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кобеляки, вул. Пушкіна, 22/2
94.7 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кобеляки, вул. Шевченка Тараса, 81/1
95.5 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм