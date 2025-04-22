Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Чернігів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 35
3.0 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 54-Б
64.1 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 21-Г
64.1 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 15-В
64.3 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 7
64.6 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 21-В
64.8 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Озерянський Шлях, 1
84.9 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Літки, вул. Шевченка, 74-А
95.2 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 218-А
113.5 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
252,00
Економія при броні: -19,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Героїв України, 1
114.8 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Іванків, вул. Проскури Івана, 3
115.1 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
174,56
Економія при броні: -0,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шолуденка, 1-А
115.5 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
270,53
Економія при броні: -16,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, перех. Мазепи Івана / Шолуденка, 13/9
115.5 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Амосова Академіка, 139
115.7 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Б
116.1 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
116.3 км
Орнігіл® розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм