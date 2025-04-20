Київ
Прадакса® (Pradaxa)

Прадакса® (Pradaxa)

Запоріжжя (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 196 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1462,28 грн
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1472,55 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1503,43 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1440,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1447,66
Економія при броні: -44,89 грн
1402,77 грн
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1616,41
Економія при броні: -50,12 грн
1566,29 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1611,11
Економія при броні: -111,40 грн
1499,71 грн
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1593,31
Економія при броні: -74,28 грн
1519,03 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1400,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1504,00
Економія при броні: -80,50 грн
1423,50 грн
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1579,70
Економія при броні: -128,40 грн
1451,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1579,70
Економія при броні: -233,90 грн
1345,80 грн
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1046,95
Економія при броні: -41,56 грн
1005,39 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1453,50 грн
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1454,22 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1393,20 грн
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1479,55 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1423,50 грн
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1451,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1459,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1424,16
Економія при броні: -60,72 грн
1363,44 грн
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1523,23
Економія при броні: -60,47 грн
1462,76 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1396,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1423,50 грн
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1556,30
Економія при броні: -105,00 грн
1451,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1309,00 грн
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1347,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1569,14
Економія при броні: -105,92 грн
1463,22 грн
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1664,43
Економія при броні: -182,07 грн
1482,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1529,43
Економія при броні: -54,11 грн
1475,32 грн
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1572,95
Економія при броні: -74,78 грн
1498,17 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1459,28
Економія при броні: -52,34 грн
1406,94 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1346,14 грн
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1405,08 грн
ГоловнаКошикОбране