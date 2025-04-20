Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 196 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1447,66
Економія при броні: -44,89 грн
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1616,41
Економія при броні: -50,12 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1611,11
Економія при броні: -111,40 грн
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1593,31
Економія при броні: -74,28 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1504,00
Економія при броні: -80,50 грн
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1579,70
Економія при броні: -128,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1579,70
Економія при броні: -233,90 грн
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1046,95
Економія при броні: -41,56 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1424,16
Економія при броні: -60,72 грн
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1523,23
Економія при броні: -60,47 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1556,30
Економія при броні: -105,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1569,14
Економія при броні: -105,92 грн
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1664,43
Економія при броні: -182,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1529,43
Економія при броні: -54,11 грн
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1572,95
Економія при броні: -74,78 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1459,28
Економія при броні: -52,34 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм