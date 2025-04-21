Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 105 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1571,50
Економія при броні: -96,28 грн
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1571,50
Економія при броні: -82,03 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1228,16
Економія при броні: -71,49 грн
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1594,20
Економія при броні: -91,27 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1504,00
Економія при броні: -11,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1579,70
Економія при броні: -141,60 грн
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1447,33
Економія при броні: -74,72 грн
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1647,68
Економія при броні: -200,38 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1546,14
Економія при броні: -63,77 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1522,00
Економія при броні: -29,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1497,10
Економія при броні: -4,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1559,72
Економія при броні: -82,35 грн
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1647,14
Економія при броні: -86,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
971,79
Економія при броні: -51,90 грн
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1532,92
Економія при броні: -81,37 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1571,70
Економія при броні: -133,60 грн
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1514,40
Економія при броні: -21,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1496,06
Економія при броні: -63,46 грн
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1597,78
Економія при броні: -132,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1519,19
Економія при броні: -89,77 грн
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1613,33
Економія при броні: -148,68 грн