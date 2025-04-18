Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 209 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1530,68
Економія при броні: -224,42 грн
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1497,37
Економія при броні: -107,61 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1507,57
Економія при броні: -67,37 грн
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1649,64
Економія при броні: -126,18 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1549,58
Економія при броні: -69,11 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
756,80
Економія при броні: -55,85 грн
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1589,28
Економія при броні: -111,02 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1503,70
Економія при броні: -56,00 грн
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1525,80
Економія при броні: -68,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1430,43
Економія при броні: -67,00 грн
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1428,64
Економія при броні: -47,11 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1525,80
Економія при броні: -68,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1527,84
Економія при броні: -84,87 грн
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1647,30
Економія при броні: -89,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1450,52
Економія при броні: -77,42 грн
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1652,33
Економія при броні: -88,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1565,79
Економія при броні: -89,26 грн
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1654,84
Економія при броні: -99,38 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм