Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 94 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1448,07
Економія при броні: -68,30 грн
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1580,55
Економія при броні: -91,81 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1495,10
Економія при броні: -85,20 грн
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1474,30
Економія при броні: -49,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1537,13
Економія при броні: -59,97 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1515,24
Економія при броні: -92,88 грн
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1578,77
Економія при броні: -115,96 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1438,78
Економія при броні: -61,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1465,90
Економія при броні: -56,00 грн
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1462,70
Економія при броні: -37,60 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1520,50
Економія при броні: -110,60 грн
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1503,40
Економія при броні: -78,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1420,57
Економія при броні: -90,57 грн
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1463,05
Економія при броні: -93,28 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1681,10
Економія при броні: -110,74 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
471,33
Економія при броні: -30,67 грн
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
735,96
Економія при броні: -47,89 грн