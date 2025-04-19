Львів (адресу не вказано)
Доступно в 207 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1673,87
Економія при броні: -310,97 грн
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1597,20
Економія при броні: -224,05 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1473,30
Економія при броні: -32,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1487,50
Економія при броні: -47,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1579,70
Економія при броні: -164,00 грн
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1531,60
Економія при броні: -91,20 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
476,59
Економія при броні: -23,51 грн
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1603,10
Економія при броні: -91,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1601,40
Економія при броні: -226,59 грн
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1532,02
Економія при броні: -93,43 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1573,70
Економія при броні: -158,00 грн
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1525,80
Економія при броні: -85,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1493,50
Економія при броні: -53,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1501,80
Економія при броні: -61,40 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм