Київ (адресу не вказано)
Доступно в 706 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1458,25
Економія при броні: -53,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1608,62
Економія при броні: -206,84 грн
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1602,27
Економія при броні: -100,47 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1353,50
Економія при броні: -49,22 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1564,63
Економія при броні: -93,94 грн
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1583,56
Економія при броні: -95,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1450,50
Економія при броні: -9,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм