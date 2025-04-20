Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках у Кривий Ріг
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1579,70
Економія при броні: -35,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1465,90
Економія при броні: -82,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1398,20
Економія при броні: -67,40 грн
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1410,85
Економія при броні: -128,05 грн
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1388,60
Економія при броні: -57,80 грн
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.1 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1383,50
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 10
2.7 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
3.0 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1531,60
Економія при броні: -200,80 грн
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.1 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1
3.1 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм