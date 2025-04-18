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Прадакса® (Pradaxa)

Прадакса® (Pradaxa)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 279 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1462,68 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1340,16 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1342,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1404,92
Економія при броні: -61,29 грн
1343,63 грн
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1436,89
Економія при броні: -62,00 грн
1374,89 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1447,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1443,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1453,55
Економія при броні: -77,13 грн
1376,42 грн
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
260,53
Економія при броні: -18,47 грн
242,06 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1397,00 грн
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1408,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1451,52 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1403,30
Економія при броні: -6,30 грн
1397,00 грн
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1408,10 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1403,58 грн
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1431,30 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1328,10 грн
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1414,14 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1541,82 грн
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1546,62 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1397,00 грн
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1408,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1496,64 грн
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1497,66 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1353,36 грн
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1497,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1558,63
Економія при броні: -108,39 грн
1450,24 грн
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1646,64
Економія при броні: -77,00 грн
1569,64 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1413,66 грн
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1484,64 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1340,46 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1267,80 грн
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