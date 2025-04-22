Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 65 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1395,40
Економія при броні: -13,50 грн
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1404,00
Економія при броні: -22,10 грн
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1447,40
Економія при броні: -49,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1382,10
Економія при броні: -0,20 грн
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1575,20
Економія при броні: -177,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1449,94
Економія при броні: -83,54 грн
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1467,76
Економія при броні: -83,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1406,81
Економія при броні: -59,47 грн
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1426,47
Економія при броні: -57,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1434,59
Економія при броні: -79,16 грн
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1466,31
Економія при броні: -101,48 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1136,00
Економія при броні: -44,21 грн
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1648,15
Економія при броні: -279,87 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1406,50
Економія при броні: -8,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1472,94
Економія при броні: -85,73 грн
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1560,85
Економія при броні: -103,48 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Прадакса® капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1540,28
Економія при броні: -52,66 грн
Прадакса® капсули тверді 110 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
1640,07
Економія при броні: -121,91 грн