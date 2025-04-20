Хартмана розчин (Hartman's solution)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
181,00
Економія при броні: -22,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
159,96
Економія при броні: -15,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
169,30
Економія при броні: -1,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
124,59
Економія при броні: -11,79 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
167,66
Економія при броні: -6,92 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
3.9 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
116,18
Економія при броні: -13,52 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
4.2 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
124,97
Економія при броні: -8,19 грн
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
172,47
Економія при броні: -11,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
4.4 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
115,35
Економія при броні: -3,45 грн
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
4.8 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
126,66
Економія при броні: -7,68 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
84,18
Економія при броні: -10,67 грн
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
151,15
Економія при броні: -8,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 27
4.8 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
101,60
Економія при броні: -3,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
4.9 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
110,90
Економія при броні: -15,64 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
127,81
Економія при броні: -7,81 грн
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
187,20
Економія при броні: -31,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.1 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
90,23
Економія при броні: -4,57 грн
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
163,89
Економія при броні: -8,29 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
128,00
Економія при броні: -8,00 грн
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
165,43
Економія при броні: -9,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
8.8 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
190,48
Економія при броні: -15,19 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
8.8 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
194,97
Економія при броні: -19,68 грн