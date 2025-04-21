Хартмана розчин (Hartman's solution)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Вінниця
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
96,08
Економія при броні: -5,68 грн
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
166,49
Економія при броні: -9,84 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
124,14
Економія при броні: -16,72 грн
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
166,09
Економія при броні: -8,63 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.8 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
123,22
Економія при броні: -15,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Волошкова, 9
2.2 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 126
3.2 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Свободи / Зодчих, 6/4
3.8 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
164,83
Економія при броні: -11,05 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Келецька, 66
5.7 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
121,48
Економія при броні: -17,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 88
5.7 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Вінниця, шосе Хмельницьке, 92
5.9 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
156,09
Економія при броні: -0,16 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 96-Б
5.9 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 96-Г
6.0 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Келецька, 78-В
6.1 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Ващука Миколи, 14
6.9 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія