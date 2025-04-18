Хартмана розчин (Hartman's solution)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
115,22
Економія при броні: -4,45 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
3.4 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
3.7 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
109,62
Економія при броні: -6,88 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
4.4 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
117,97
Економія при броні: -5,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Одеса, вул. Канатна, 72
4.8 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
131,46
Економія при броні: -5,93 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 78
4.8 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 57
5.0 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
132,60
Економія при броні: -11,24 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 55
5.2 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
6.6 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1-А
7.0 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
7.3 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
167,53
Економія при броні: -7,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Педагогічна, 11
7.4 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
172,99
Економія при броні: -12,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
104,96
Економія при броні: -6,32 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
12.0 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
13.1 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 26/1
13.1 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
192,81
Економія при броні: -17,87 грн