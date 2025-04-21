Хартмана розчин (Hartman's solution)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
133,29
Економія при броні: -16,08 грн
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
167,38
Економія при броні: -7,89 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
121,75
Економія при броні: -6,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
130,00
Економія при броні: -5,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
132,10
Економія при броні: -16,95 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
120,38
Економія при броні: -5,15 грн
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
162,27
Економія при броні: -8,65 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
134,79
Економія при броні: -13,32 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
126,00
Економія при броні: -14,20 грн
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
182,40
Економія при броні: -11,87 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
121,78
Економія при броні: -4,99 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
132,09
Економія при броні: -6,64 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 56
3.8 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
124,56
Економія при броні: -12,13 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
119,82
Економія при броні: -7,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
155,74
Економія при броні: -7,92 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
4.1 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
177,67
Економія при броні: -10,61 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
4.2 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
4.3 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 17
5.4 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
131,58
Економія при броні: -7,37 грн
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
193,85
Економія при броні: -12,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 56-Б/2
5.7 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
133,55
Економія при броні: -7,61 грн