Хартмана розчин (Hartman's solution)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
194,86
Економія при броні: -19,41 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
169,90
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
193,19
Економія при броні: -11,35 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
2.1 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
161,18
Економія при броні: -10,21 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кульпарківська, 95
3.0 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
133,00
Економія при броні: -15,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 12
3.6 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
149,98
Економія при броні: -11,14 грн
Подорожник
Львів, вул. Кульпарківська, 172
3.8 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Навроцького, 23
3.8 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Навроцького, 23
3.8 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
169,10
Економія при броні: -0,90 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 24
3.9 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
4.2 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
4.2 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
192,30
Економія при броні: -24,10 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
4.2 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
6.1 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
144,88
Економія при броні: -5,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
6.1 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
192,06
Економія при броні: -10,72 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 18
9.0 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія