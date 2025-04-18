Хартмана розчин (Hartman's solution)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 83 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
167,44
Економія при броні: -7,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
168,95
Економія при броні: -7,95 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
127,97
Економія при броні: -5,37 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
114,30
Економія при броні: -3,43 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
37,44
Економія при броні: -2,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
68,56
Економія при броні: -2,11 грн
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
185,71
Економія при броні: -13,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
117,80
Економія при броні: -2,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
93,59
Економія при броні: -3,37 грн
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
163,16
Економія при броні: -5,88 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
3.3 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
3.3 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 20
3.8 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія