Хартмана розчин (Hartman's solution)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
123,91
Економія при броні: -20,98 грн
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
192,50
Економія при броні: -26,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
124,40
Економія при броні: -7,98 грн
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
193,62
Економія при броні: -25,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
192,26
Економія при броні: -26,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
130,71
Економія при броні: -14,74 грн
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
185,40
Економія при броні: -17,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
107,80
Економія при броні: -7,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
125,67
Економія при броні: -8,95 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
173,03
Економія при броні: -11,87 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 10
2.7 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
169,10
Економія при броні: -3,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
169,90
Економія при броні: -3,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
112,27
Економія при броні: -4,94 грн
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
174,76
Економія при броні: -7,69 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
162,64
Економія при броні: -8,21 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
3.0 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
109,50
Економія при броні: -20,68 грн
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
193,49
Економія при броні: -26,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
123,16
Економія при броні: -5,18 грн
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
191,03
Економія при броні: -9,16 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.1 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
132,40
Економія при броні: -14,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1
3.1 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія