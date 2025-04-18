Хартмана розчин (Hartman's solution)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 65 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
192,32
Економія при броні: -20,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
194,29
Економія при броні: -22,73 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.4 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.5 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 41
2.4 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
3.4 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія