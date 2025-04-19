Хартмана розчин (Hartman's solution)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
132,38
Економія при броні: -19,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
134,68
Економія при броні: -9,23 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
132,50
Економія при броні: -20,00 грн
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
187,70
Економія при броні: -26,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
117,70
Економія при броні: -5,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
194,32
Економія при броні: -12,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
191,40
Економія при броні: -30,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
156,33
Економія при броні: -4,67 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
170,70
Економія при броні: -8,94 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
123,23
Економія при броні: -21,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
132,62
Економія при броні: -13,53 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
133,34
Економія при броні: -14,25 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Моніторна, 2
4.2 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
161,40
Економія при броні: -9,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
174,74
Економія при броні: -23,74 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
187,70
Економія при броні: -26,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
122,39
Економія при броні: -22,00 грн
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
190,14
Економія при броні: -20,13 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
131,08
Економія при броні: -18,14 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
4.4 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
187,70
Економія при броні: -26,60 грн