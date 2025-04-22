Київ
Хартмана розчин (Hartman's solution)

Хартмана розчин (Hartman's solution)

Чернігів (адресу не вказано)
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Доступно в 7 аптеках у Чернігів
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
175,66 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
114,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
93,37 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
127,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
119,60 грн
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
175,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
61,88 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 35
3.0 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
133,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
3.1 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
133,11
Економія при броні: -11,74 грн
121,37 грн
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
170,23
Економія при броні: -15,17 грн
155,06 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 5
3.5 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
82,83 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, пл. Привокзальна, 6
37.1 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
86,13 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, 11/2
48.5 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
114,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, 4
48.5 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
131,42
Економія при броні: -16,45 грн
114,97 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корюківка, пров. Зарічний, 2
73.3 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
135,47 грн
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 25
84.7 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
94,16 грн
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
135,36 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 15-Д
84.8 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
94,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Озерянський Шлях, 1
84.9 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
117,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
115,05 грн
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
175,02 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Москаленка Сергія, 16-Г
114.9 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
116,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Згурівка, вул. Українська, 20
115.8 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
102,23 грн
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
179,55 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Б
116.1 км
Хартмана розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
150,64 грн
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