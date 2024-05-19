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Арбівір-Здоров'я Форте капсули 200 мг блістер, №10 - Львів (158972) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 79 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
164,40 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
145,04 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
176,50
Економія: -21,29 грн
155,21 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
204,99
Економія: -49,78 грн
155,21 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
193,99
Економія: -38,78 грн
155,21 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
164,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
164,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
164,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
203,99
Економія: -48,78 грн
155,21 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
188,99
Економія: -33,78 грн
155,21 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
216,99
Економія: -61,78 грн
155,21 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
177,50
Економія: -22,29 грн
155,21 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (3)
192,50
Економія: -37,29 грн
155,21 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (3)
204,99
Економія: -49,78 грн
155,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
164,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (2)
218,99
Економія: -63,78 грн
155,21 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
164,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
171,38
Економія: -10,31 грн
161,07 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (2)
218,99
Економія: -63,78 грн
155,21 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (1)
197,50
Економія: -42,29 грн
155,21 грн