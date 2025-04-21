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Цефпотек
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200 (Cefpotek 200)
Цефпотек
®
200 (Cefpotek 200)
Вінниця
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
74.2 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
788,00
Економія при броні:
-23,64 грн
764,36
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 155-А
131.9 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
192,11
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Звягель, вул. Шевченка, 49
163.2 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
779,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Балта, вул. Любомирська, 199-А
166.6 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
889,90
грн
Забрати 23.04 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Балта, вул. Любомирська, 187/3
166.8 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
889,90
грн
Забрати 23.04 після 19:00
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Балта, вул. Любомирська, 177
167.0 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
889,90
грн
Забрати 23.04 після 19:00
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Соборна, 62
167.6 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
821,50
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 17-А
167.6 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
384,22
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Гусятин, просп. Незалежності, 1-А/1-Б
167.6 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
889,90
грн
Забрати 23.04 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Підволочиськ, вул. Галицького, 64
173.3 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
889,90
грн
Забрати 23.04 після 20:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Підволочиськ, вул. Патріарха Мстислава, 102
173.4 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
889,90
грн
Забрати 23.04 після 20:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Підволочиськ, вул. Патріарха Мстислава, 102
173.4 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
889,90
грн
Забрати 23.04 після 20:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Гримайлів, вул. Мазепи, 2
180.3 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
889,90
грн
Забрати 23.04 після 18:00
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Р
181.9 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
889,90
грн
Забрати 24.04 після 12:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Подільськ, просп. Перемоги, 1-А/1
184.0 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
889,90
грн
Забрати 23.04 після 20:00
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Подільськ, вул. Толстого Льва, 1-Б
184.1 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
889,90
грн
Забрати 23.04 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Борщів, вул. Шевченка, 34
185.8 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
889,90
грн
Забрати 23.04 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хоростків, вул. Незалежності, 64-А
186.9 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
889,90
грн
Забрати 23.04 після 15:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ланівці, вул. Новосілка, 7
187.0 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
889,90
грн
Забрати 23.04 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ланівці, вул. Грушевського Михайла, 1-А
187.3 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
889,90
грн
Забрати 23.04 після 17:00
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