Цефпотек® 200 (Cefpotek 200)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Київ
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.5 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 17
5.9 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
8.9 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Махова Олександра, 6-А
9.8 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Симиренка, 2/19
10.0 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
В містах поряд
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 17-А
33.7 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Соборна, 62
33.8 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 155-А
80.7 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Шевченка, 49
206.9 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Первомайськ, перех. Театральна / Шевченка Тараса, 2/22
268.6 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
886,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Одеська, 202-А
271.3 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
886,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Балта, вул. Любомирська, 187/3
287.2 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
886,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Балта, вул. Любомирська, 199-А
287.2 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
886,20 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Балта, вул. Любомирська, 177
287.2 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
886,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Любашівка, вул. Софіївська, 93-Б
291.8 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
886,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 22
295.5 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
886,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 11
295.9 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
886,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 4
296.3 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
886,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Братське, вул. Миру, 88
297.5 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
886,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ананьїв, вул. Незалежності, 19/3
306.6 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
886,20 грн