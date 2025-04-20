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Цефпотек
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200 (Cefpotek 200)
Цефпотек
®
200 (Cefpotek 200)
Кривий Ріг
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Подорожник
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Зачиняється за 17 хв
Братське, вул. Миру, 88
135.1 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
891,60
грн
Забрати 23.04 після 17:00
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 6-Д
143.3 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
891,60
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 2/2
143.4 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
891,60
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
145.0 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
891,60
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
148.6 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
891,60
грн
Забрати 22.04 після 16:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вознесенськ, вул. Київська, 9/2
157.6 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
891,60
грн
Забрати 23.04 після 15:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Вознесенськ, вул. Героїв України, 9-А
158.0 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
891,60
грн
Забрати 23.04 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Олександрівка, вул. Подзігуна Генерала, 73
159.4 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
891,60
грн
Забрати 23.04 після 15:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 4
164.7 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
891,60
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 11
165.0 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
891,60
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 22
165.5 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
891,60
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Доманівка, вул. Центральна, 66-А
182.0 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
891,60
грн
Забрати 23.04 після 18:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Первомайськ, вул. Одеська, 202-А
189.0 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
891,60
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Первомайськ, перех. Театральна / Шевченка Тараса, 2/22
189.2 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
891,60
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Очаків, вул. Спаська, 18-А
199.9 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
891,60
грн
Забрати 22.04 після 14:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Очаків, вул. Спаська, 8
199.9 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
891,60
грн
Забрати 22.04 після 14:00
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Южне, вул. Хіміків, 3-А
223.7 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
891,60
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Любашівка, вул. Софіївська, 93-Б
233.4 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
891,60
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. 28-ї Бригади, 6
243.4 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
891,60
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 159
243.5 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
891,60
грн
Забрати 23.04 після 12:00
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