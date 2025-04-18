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Цефпотек
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200 (Cefpotek 200)
Цефпотек
®
200 (Cefpotek 200)
Харків
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Аптека копійка
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Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
413.1 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
384,22
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
414.4 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
391,68
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Братське, вул. Миру, 88
415.1 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
886,20
грн
Забрати 23.04 після 17:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Теліги Олени, 17
415.9 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
384,22
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Махова Олександра, 6-А
418.9 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
783,36
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Симиренка, 2/19
419.2 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
192,11
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Соборна, 62
423.5 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
829,00
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 17-А
423.7 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
384,22
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 155-А
439.2 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
192,11
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрівка, вул. Подзігуна Генерала, 73
445.2 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
886,20
грн
Забрати 23.04 після 14:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 2/2
454.9 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
886,20
грн
Забрати 22.04 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
456.6 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
886,20
грн
Забрати 22.04 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
460.0 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
886,20
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Доманівка, вул. Центральна, 66-А
466.2 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
886,20
грн
Забрати 23.04 після 17:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Любашівка, вул. Софіївська, 93-Б
499.0 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
886,20
грн
Забрати 22.04 після 14:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Очаків, вул. Спаська, 8
511.7 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
886,20
грн
Забрати 22.04 після 13:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ананьїв, вул. Незалежності, 19/3
524.7 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
886,20
грн
Забрати 22.04 після 12:00
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Южне, вул. Хіміків, 3-А
533.6 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
886,20
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Балта, вул. Любомирська, 177
534.3 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
886,20
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Балта, вул. Любомирська, 187/3
534.5 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
886,20
грн
Забрати 22.04 після 20:00
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