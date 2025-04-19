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Цефпотек
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200 (Cefpotek 200)
Цефпотек
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200 (Cefpotek 200)
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Зачиняється о 20:00
Братське, вул. Миру, 88
259.8 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
886,20
грн
Забрати 23.04 після 17:00
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 6-Д
273.1 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
886,20
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 2/2
273.2 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
886,20
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
274.8 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
886,20
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
278.5 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
886,20
грн
Забрати 22.04 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрівка, вул. Подзігуна Генерала, 73
287.1 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
886,20
грн
Забрати 23.04 після 15:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вознесенськ, вул. Героїв України, 9-А
287.2 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
886,20
грн
Забрати 23.04 після 17:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Вознесенськ, вул. Київська, 9/2
287.2 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
886,20
грн
Забрати 23.04 після 15:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 4
289.4 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
886,20
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 11
289.6 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
886,20
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 22
290.0 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
886,20
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Первомайськ, перех. Театральна / Шевченка Тараса, 2/22
307.7 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
886,20
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Одеська, 202-А
308.2 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
886,20
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Доманівка, вул. Центральна, 66-А
309.7 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
886,20
грн
Забрати 23.04 після 18:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Очаків, вул. Спаська, 18-А
328.5 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
886,20
грн
Забрати 22.04 після 14:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Очаків, вул. Спаська, 8
328.5 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
886,20
грн
Забрати 22.04 після 14:00
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Южне, вул. Хіміків, 3-А
354.4 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
886,20
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Любашівка, вул. Софіївська, 93-Б
355.8 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
886,20
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. 28-ї Бригади, 6
374.8 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
886,20
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 159
374.9 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
886,20
грн
Забрати 23.04 після 12:00
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