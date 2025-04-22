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Цефпотек
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200 (Cefpotek 200)
Цефпотек
®
200 (Cefpotek 200)
Чернігів
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Аптека низьких цін
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 17
128.3 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
384,22
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
131.2 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
384,22
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Махова Олександра, 6-А
135.5 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
783,36
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Симиренка, 2/19
135.8 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
192,11
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
136.9 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
391,68
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 17-А
161.8 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
384,22
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Соборна, 62
161.9 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
821,50
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 155-А
208.7 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
192,11
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Житомирська, 38
260.3 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
788,00
Економія при броні:
-23,64 грн
764,36
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Шевченка, 49
276.8 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
779,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Клевань, вул. Центральна, 55
376.4 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
889,90
грн
Забрати 24.04 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Цумань, вул. Васильєва, 2-А
384.1 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
889,90
грн
Забрати 23.04 після 15:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Первомайськ, перех. Театральна / Шевченка Тараса, 2/22
385.1 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
889,90
грн
Забрати 23.04 після 18:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Одеська, 202-А
387.8 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
889,90
грн
Забрати 23.04 після 16:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Колки, вул. Грушевського Михайла, 31-А
393.4 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
889,90
грн
Забрати 23.04 після 17:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шумськ, вул. Енергетична, 3-А
394.1 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
889,90
грн
Забрати 23.04 після 18:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шумськ, вул. Українська, 57-А
394.4 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
889,90
грн
Забрати 23.04 після 18:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Любешів, вул. Незалежності, 60
399.8 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
889,90
грн
Забрати 23.04 після 20:00
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Маневичі, вул. 100-річчя Маневичів, 14
400.1 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
889,90
грн
Забрати 23.04 після 18:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Любешів, вул. Європейська, 5-Б
400.3 км
Цефпотек® 200 таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
889,90
грн
Забрати 23.04 після 20:00
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