Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
44,53
Економія при броні: -4,33 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
3.5 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
45,64
Економія при броні: -3,84 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
42,00
Економія при броні: -0,20 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
44,00
Економія при броні: -3,80 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
46,05
Економія при броні: -5,85 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Закарпатського Легіону, 1
8.4 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
42,00
Економія при броні: -0,20 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
10.8 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
42,00
Економія при броні: -0,20 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
11.7 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
42,00
Економія при броні: -1,80 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Бульварна, 27
45.1 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
19,38
Економія при броні: -1,14 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 231
65.4 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
38,87
Економія при броні: -2,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 195/1
65.7 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
43,87
Економія при броні: -2,26 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 46/1
66.2 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
38,17
Економія при броні: -1,69 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
70.2 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
39,82
Економія при броні: -1,42 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 35-Д
93.8 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
44,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
94.4 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
127.6 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
39,82
Економія при броні: -1,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 37/11
136.4 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
38,72
Економія при броні: -2,23 грн