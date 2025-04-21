Київ
Дротаверин (Drotaverine)

Дротаверин (Drotaverine)

Вінниця (адресу не вказано)
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Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
190.7 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
51,10 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
196.4 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
17,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
200.5 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
45,64 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
201.1 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
50,88
Економія при броні: -4,28 грн
46,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
202.0 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
19,91 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
202.7 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
46,05 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
206.8 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
39,82 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
209.3 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
46,05
Економія при броні: -5,25 грн
40,80 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 85
217.2 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
42,00
Економія при броні: -1,20 грн
40,80 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
218.0 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
43,46 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
260.6 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
52,40 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
286.3 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
45,86 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
326.1 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
54,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 37/11
378.8 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
37,90
Економія при броні: -1,44 грн
36,46 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
394.1 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
39,82
Економія при броні: -1,42 грн
38,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
439.3 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
36,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
440.2 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
38,33
Економія при броні: -1,93 грн
36,40 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 35-Д
448.8 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
46,05 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
449.3 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
46,05 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
449.7 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
45,28 грн
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