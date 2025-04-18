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Дротаверин (Drotaverine)
Дротаверин (Drotaverine)
Одеса
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
45,86
Економія при броні:
-3,46 грн
42,40
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
262.0 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
39,82
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 37/11
294.8 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
38,73
Економія при броні:
-2,27 грн
36,46
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 46/1
305.4 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
39,15
Економія при броні:
-2,67 грн
36,48
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 195/1
305.8 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
45,71
Економія при броні:
-2,82 грн
42,89
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 231
306.0 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
38,11
Економія при броні:
-1,64 грн
36,47
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Бульварна, 27
326.7 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
19,16
Економія при броні:
-0,95 грн
18,21
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
342.8 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
52,00
Економія при броні:
-1,00 грн
51,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
360.3 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
44,00
Економія при броні:
-1,00 грн
43,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
362.2 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
44,00
Економія при броні:
-1,00 грн
43,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
366.2 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
46,00
Економія при броні:
-3,00 грн
43,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
367.3 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
44,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
369.2 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
46,05
Економія при броні:
-3,05 грн
43,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
369.3 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
45,64
Економія при броні:
-2,64 грн
43,00
грн
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Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Закарпатського Легіону, 1
371.1 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
51,10
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
371.5 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
44,00
Економія при броні:
-1,00 грн
43,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
372.8 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
39,82
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 35-Д
373.2 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
44,00
Економія при броні:
-1,00 грн
43,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
374.3 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
44,00
Економія при броні:
-1,00 грн
43,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
374.5 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
45,64
Економія при броні:
-2,64 грн
43,00
грн
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