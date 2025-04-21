Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Миколаїв
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
6.6 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
154.7 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
39,82
Економія при броні: -1,42 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
177.1 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 37/11
192.8 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
38,33
Економія при броні: -1,86 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 46/1
195.1 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
38,37
Економія при броні: -1,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 195/1
195.5 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
44,29
Економія при броні: -2,59 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 231
195.6 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
38,25
Економія при броні: -1,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Бульварна, 27
216.4 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
19,30
Економія при броні: -1,09 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
249.9 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
42,00
Економія при броні: -0,20 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
251.6 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
42,00
Економія при броні: -1,80 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
255.6 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
44,00
Економія при броні: -3,80 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
256.8 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
42,00
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
258.3 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
44,53
Економія при броні: -4,33 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
258.8 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
46,05
Економія при броні: -5,85 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
258.9 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
45,64
Економія при броні: -3,84 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Закарпатського Легіону, 1
260.8 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
261.2 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
42,00
Економія при броні: -0,20 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
262.5 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 35-Д
266.7 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
267.8 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
267.9 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я